Самолёт с более чем 140 тысячами доз российской вакцины вылетит завтра из Москвы в 9.00. Ближе к полудню он приземлится в Кишинёве, сообщает aif.md. Сопровождать груз будут Игорь Додон и группа депутатов Государственной Думы РФ. Об этом председатель Партии социалистов заявил в рамках прямого эфира из российской столицы, где он находится с визитом. Остальные 40 тысяч доз российской вакцины поступят в Молдову в ближайшие недели, отметил он. Специальный груз доставят в Молдову на самолёте МЧС России. Председатель ПСРМ поблагодарил российских партнёров, которые взяли на себя расходы на транспортировку прививки. Додон также рассказал, что на следующей неделе в Молдову прибудут 250 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса. И российская, и китайская вакцины будут предоставлены нашей стране по просьбе Зинаиды Гречаный, а в случае со “Спутником” – и Игоря Додона.

«Пока кое-кто играет в политику в Кишинёве и делает громкие заявления, в том числе сегодня вечером, мы занимаемся обеспечением населения вакциной», – отметил экс-президент Молдовы.