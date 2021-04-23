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Газета "Кишиневские новости"

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Что ответил Додон на обвинение Санду об узурпации власти парламентом

Что ответил Додон на обвинение Санду об узурпации власти парламентом
23 апреля
22:47 2021
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Сегодняшнее решение парламента об узурпации власти КС и об отставке Домники Маноле является политико-юридическим. Об этом заявил Игорь Додон в ходе прямой трансляции. Лидер социалистов сказал, что не согласные с этим решением, могут подать в суд.

«В чем разница между 2019 и 2021 годом? Тогда мы вместе голосовали с Майей Санду против узурпации власти.

Об отставке Маноле. В 2019 году Маноле не прошла ни один конкурс: ни правительства, ни парламента, ни ВСМ. Ее не допустили потому, что по мнению Санду, она коррумпирована. Так сказала Олеся Стамате. Сегодня парламент решил проблему 2019 года. Это законно или нет? Это юридическая процедура. Парламент может принимать решение, которое считает необходимым, политическим, если хотите. Не нравится, действуйте согласно процедуре», – сказал Игорь Додон.

Лидер социалистов отметил и двойные стандарты послов ЕС и США.

«Уважаемые послы, мы берём пример с Зеленского. Он уволил председателя КС и все промолчали. Мы не видели заявлений посла ЕС», – сказал Додон.

Экс-президент раскритиковал и решение ПДС и Майи Санду вывести людей на улицу.

«Позвали людей на протест. Вы верите, что я позволю насильно войти в госучреждения? То, что было сегодня у КС, напоминает Влада Плахотнюка в 2019 г., когда он вывел людей, а мы с Майей Санду голосовали против узурпации власти. Майя Санду, не думаете, что у вас тот же подход? Говорите об узурпации власти парламентом. Вам не стыдно? А кто заявил, что не будет соблюдать решение суда?»- заключил Додон.

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