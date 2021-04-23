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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Мы выступаем за досрочные выборы, но после вакцинации

Додон: Мы выступаем за досрочные выборы, но после вакцинации
23 апреля
22:47 2021
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ПСРМ будет соблюдать решение КС от 15 апреля, несмотря на несогласие с ним. Об этом заявил лидер социалистов Игорь Додон.

«ПСРМ не будет опротестовывать решение КС, даже если мы с ним не согласны. Есть решение КС и оно окончательное. Мы за досрочные выборы в 2021 году. Мы протягивали руку несколько раз, чтобы обсудить их проведение. 16 марта мы с Майей Санду договорились о досрочных, но она сделала другие движения. Проведём выборы после вакцинации. Так как вы хотите, Майя Санду, выборов в июле не будет. Они могут быть только после диалога с парламентом», – заключил Додон.

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