С наступлением тепла горожан по выходным и праздникам все чаще тянет на природу, а непременный атрибут таких выездов – шашлыки. В российской столице много специально обустроенных мест для таких пикников, и все эти беседки в парках по определенным дням пользуются большим спросом. Места хватает не для всех желающих.

Один из молодых москвичей решил заработать на этом. Он предлагает свои услуги по занятию мест в таких беседках для тех, кто собирается «на шашлыки». Причем в зависимости от желания заказчика место может быть занято уже с рассвета и даже с предыдущего вечера, чтобы наверняка. Предусмотрительность нелишняя: по наблюдениям бизнесмена, в выходные дни к восьми утра в Москве практически все беседки для шашлыков уже заняты.

Находчивый москвич работает на совесть: не просто «столбит» место, а дожидается прихода клиента. Стоит услуга не так уж дорого: две-три тысячи рублей, в зависимости от отдаленности желаемого места отдыха, сообщает «Москва 24».