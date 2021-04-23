Экологи из американского Университета штата Юта в сотрудничестве с коллегами из других стран провели исследование и выяснили, что в атмосфере Земли находятся миллионы микрочастиц пластика. Из-за переноса воздушных масс этот пластик переносится с одного континента на другой, и люди волей-неволей его вдыхают. Понятно, что пользы здоровью это не добавляет.

Более года исследователи контролировали количество частиц микропластика в воздухе разных регионов США и буквально пришли и ужас: только над западной частью страны в воздухе носились тысяча сто тонн микропластика. При этом выяснилось, что основной поставщик этого загрязнения – не города, как считалось раньше, а дороги: движение автомобилей создает подъемную силу, благодаря которой частицы и оказываются в атмосфере. Причем сохраняться они там могут от часа и почти до недели. За это время воздушные массы вслед за движущимся транспортом успевают переместиться даже между континентами. Поэтому застраховаться от того, что мы будем дышать взвесью токсичных частиц нельзя нигде. Средство для борьбы с этим загрязнением пока не изобретено. Выход один: сокращать использование пластика, сообщает «Live Science».