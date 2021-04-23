Все помнят знаменитую сцену экзамена из популярного фильма, во время которой студент по микронаушнику, замаскированному под повязку, получал подсказку, а технически грамотный профессор его разоблачил. С тех пор технологии ушли далеко вперед, но проблема не теряет актуальности. Решить ее взялись в российском Новосибирском государственном техническом университете.

Здесь разработали особое устройство, способное не только обнаружить, что кто-то из студентов пользуется микронаушником, но и сообщить об этом экзаменатору. Более того, прибор глушит сигнал, а то, что воспринимает наушник, транслирует по громкой связи. То есть попытка сдать экзамен несамостоятельно становится всеобщим достоянием.

Разработка уже была с успехом протестирована на экзаменах в Новосибирском государственном медицинском институте. А специалисты в области образования считают, что устройство будет очень полезным в масштабах страны во время предметных олимпиад, тестирования, зачетов и экзаменов. Заинтересовались новинкой и в Международной шахматной федерации. Выяснилось, что и такая интеллектуальная игра, как шахматы, тоже страдает от подсказок участникам соревнований с помощью микронаушников, сообщает «Интерфакс».