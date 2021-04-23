Уже традиционно в канун Пасхальных праздников местная администрация столицы оказывает финансовую помощь малообеспеченным жителям муниципия. Этот год – не исключение.

Как сообщила пресс-служба примэрии, по решению Комиссии по оказанию материальной помощи, по 500 леев будут выплачены 1537 одиноким пожилым людям, пользующимся помощью Службы социального ухода на дому, 909 членам Кишиневского территориального отделения общества глухих РМ и 820 членам Кишиневского территориального отделения Общества слепых РМ.

Единовременная материальная помощь в сумме 1000 леев будет оказана 110 работникам культуры, находящимся в сложном материальном положении, 31 профессиональному патронатному ассистенту из штата Главного управления по защите прав ребенка и 285 работникам учреждений образования.

Выплаты в 100 леев предназначены 30000 пожилых людей с наиболее маленькими пенсиями, их списки сейчас составляются совместно с Национальной кассой социального страхования.

В общей сложности на материальную поддержку малоимущих в канун Пасхальных праздников будут затрачены свыше 2000000 леев.