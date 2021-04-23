Об этом написал в социальной сети украинский журналист Юрий Бутусов.

«Операция была полностью раскрыта. Президент Санду была вынуждена дважды звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако президент Украины… не взял трубку. Просто поразительно. Свой первый зарубежный визит Санду осуществила именно в Украину, выразив полную поддержку президенту Зеленскому, и вот в результате получила такую дипломатическую пощечину. Мы испортили отношения с дружественной страной, оскорбили дружественного нам политического лидера и поставили ее в дурацкое положение, хотя она, наоборот, требует поддержки, поскольку имеет твердые антироссийские позиции», – написал Бутусов.

По его словам, несомненным является факт участия украинских спецслужб и дипломатов в похищении, а официальный Киев теперь ищет возможность сгладить последствия похищения.

Напомним, что бывшего украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишинева 23 апреля. По данным журналистов, его вывезли в Украину, используя автомобиль украинской дипмиссии.