Депутат ПСРМ Николай Паскару потребовал объяснений у администрации президента и государственной службы защиты и охраны относительно законных оснований для выделения председателю КС Домнике Маноле охраны.

«С зарплатой в 45 тыс. леев, пенсией в 21 тыс. леев, бизнесами и собственностью на миллионы леев председатель Конституционного суда Домника Маноле потребовала госохрану за счет граждан. Потребовала, потому что ей показалось, что за ней следят неизвестные лица. Майя Санду сразу же дала указания Службе госохраны предоставить телохранителей, но, кажется, это было нарушением закона. Именно поэтому я сегодня обратился в администрацию президента и Службу защиты и охраны с тем, чтобы меня проинформировали до 28 апреля, что стало основанием для выделения госохраны Домнике Маноле», – написал Паскару в социальной сети.

Напомним, что после решения от 15 апреля, которым КС дал добро на роспуск парламента, глава ведомства начала пользоваться услугами телохранителей за счет налогоплательщиков.