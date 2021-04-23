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Газета "Кишиневские новости"

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Проект ПСРМ: долги по зарплатам МЖД погасить за счет госбюджета

23 апреля
15:11 2021
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Такую инициативу представил депутат-социалист Олег Липски во ходе брифинга для прессы.

«Предлагаем оказать помощь для выплаты зарплат на МЖД из госбюджета. Законодательная инициатива будет зарегистрирована в парламенте, и надеемся, что она станет толчком для того, чтобы МЖД двигалась дальше, а люди получили зарплату и могли работать. Если стратегическое предприятие исчезнет, появляется очень большой риск для экономики страны», – сказал депутат ПСРМ.

Следственная комиссия была создана парламентом по инициативе фракции ПСРМ. Ее члены пришли к выводу, что предприятие находится на грани банкротства, так как текущие долги предприятия достигают 400 млн леев, а задолженность по зарплате оценивается в 108 млн леев.

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