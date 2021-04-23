Такую инициативу представил депутат-социалист Олег Липски во ходе брифинга для прессы.

«Предлагаем оказать помощь для выплаты зарплат на МЖД из госбюджета. Законодательная инициатива будет зарегистрирована в парламенте, и надеемся, что она станет толчком для того, чтобы МЖД двигалась дальше, а люди получили зарплату и могли работать. Если стратегическое предприятие исчезнет, появляется очень большой риск для экономики страны», – сказал депутат ПСРМ.

Следственная комиссия была создана парламентом по инициативе фракции ПСРМ. Ее члены пришли к выводу, что предприятие находится на грани банкротства, так как текущие долги предприятия достигают 400 млн леев, а задолженность по зарплате оценивается в 108 млн леев.