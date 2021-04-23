Лидер социалистов Игорь Додон на своей странице в социальной сети рассказал о повестке дня заседания парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова, которое состоялось сегодня. В обсуждениях акцент был сделан на социальных инициативах ПСРМ.

Основными вопросами на заседании стали:

– предстоящее сегодня голосовании во втором чтении по законопроекту об оплате за счет государственного бюджета среднемесячной стоимости потребленной электроэнергии на период действия чрезвычайной ситуации (апрель-май) всем домохозяйствам страны;

– предложение выйти с инициативой об отмене выпускных экзаменов в лицеях (бакалавриат) и других экзаменов в этом учебном году по причине длительного периода отсутствия детей в школах;

– отдельным пунктом на заседании была выведена инициатива Партии социалистов о принятии декларации Парламента Республики Молдова об узурпации власти со стороны Конституционного суда и о вотуме недоверия трем членам КС.

Кроме того, на заседании было отмечено, что социалисты не будут опротестовывать решение о роспуске Парламента, так как считают необходимым проведение досрочных выборов в этом году, при условии проведения массовой вакцинации населения страны.