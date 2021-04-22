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Газета "Кишиневские новости"

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Итальянец был в оплачиваемом отпуске 15 лет

22 апреля
17:56 2021
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Сотрудник итальянской больницы ушел на оплачиваемый отпуск на 15 лет, сообщает новостное агентство Ansa.

Мужчина устроился на работу в больнице южного города коммуны Катанзаро. Последний раз его там видели в далеком 2005 году. За все годы, проведенные в «отпуске», сотрудник получил 538 тыс. евро. Итальянская полиция завела на него уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества. Правоохранительные органы также намерены привлечь к ответственности шестерых менеджеров больницы, допустивших произошедшее.

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