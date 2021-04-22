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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове с 26 апреля отменяется комендантский час

В Молдове с 26 апреля отменяется комендантский час
22 апреля
17:46 2021
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Сегодня, 22 апреля после заседания Чрезвычайной комиссии к журналистам вышел исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой, и объявил, что в стране отменяется комендантский час.

Введен он был той же самой комиссией первого апреля, предполагалось, будто ограничение возможности передвижения в темное время суток каким-то образом затормозит распространение в Молдове коронавируса. «Сегодня мы решили, что с 26 апреля комендантского часа больше не будет. Благодарю коллег из министерства внутренних дел и военного ведомства, которые все это время помогали нам обеспечивать порядок и соблюдение этого ограничения», – заявил Чокой. Напомним, жителям двух крупнейших городов Молдовы: Кишинева и Бельц было заперщено выходить из своих домов с 23.00 до 5.00. Исключение – поход за лекарствами, возвращение с ответственной работы, и все подобное. При себе надо было в обязательном порядке иметь документы удостоверяющие личность. Нарушителям грозили немалые штрафы. Введение комендантского часа с первого же дня подвергалось активной критике. Люди недоумевали: в полдень, когда общественный транспорт переполнен, коронавирус спит? Когда же на страну опускается ночь, Covid 19 выходит на улицу и тероризирует граждан? Благо решение о введении комендантского часа было отменено через три недели после его принятия. Необычайная оперативность, за что, видимо, граждане должны сказать особое спасибо временному правительству.

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