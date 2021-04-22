Принятие законопроекта ПСРМ о повышении зарплат медперсонала на 40% с 1 июля 2021 года будет означать реализацию инициативы Игоря Додона об удвоении доходов медработников. Об этом сообщил лидер социалистов в социальной сети.

«Благодарю депутатов-социалистов за регистрацию в парламенте законопроекта о повышении зарплат медперсонала на 40% с 1 июля 2021 года. Деньги на повышение заработной платы более 60 тысячам медработников будут выделены из Фондов обязательного страхования в здравоохранении.

С принятием этого проекта начатая мною в прошлом году инициатива по удвоению заработной платы сотрудникам медицинской системы будет полностью реализована», – отметил Додон.

Напомним, что в 2020 году, который был объявлен Указом президента Республики Молдова «Годом медицинского работника», Игорь Додон выступил с инициативой повышения на 100% заработной платы медицинских работников в три этапа: с 1 сентября 2020 – на 30%, с 1 января 2021 – на 30% и с 1 июля 2021 – на 40%.

«ПСРМ всегда действовала в интересах людей и продвигала проекты по улучшению жизни граждан. По моей инициативе в этом месяце перед пасхальными праздниками почти 700 тысяч человек – пенсионеры и другие получатели социальных выплат – получили по 1000 леев. Эту красивую практику необходимо продолжить в осенне-зимний период», – написал Игорь Додон.

Также он надеется, что парламент примет во втором чтении еще один проект ПСРМ, предполагающий оплату электричества государством за два месяца действия чрезвычайной ситуации. Игорь Додон сообщил и о том, что сегодня парламент принял в окончательном чтении очередной социальный проект социалистов. Таким образом, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лежачие больные, получат пособие в двойном размере.

«Мы призываем весь политический класс, все парламентские партии сосредоточить внимание на проектах, которых ожидает народ. Люди хотят не пустых споров о бесконечных выборах, а чтобы власть предержащие сделали их жизнь лучше», – заключил Игорь Додон.