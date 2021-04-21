На сегодняшний день в стране 234204 человека прошли лечение и 5643 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 апреля в Молдове подтвержден 247391 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4027 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15797 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2574 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 243 в крайне тяжелом состоянии (48 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).