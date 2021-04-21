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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 апреля 234204 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 апреля 234204 излечившихся
21 апреля
21:16 2021
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На сегодняшний день в стране 234204 человека прошли лечение и 5643 умерли от инфекции COVID-19.    

На 21 апреля в Молдове подтвержден 247391 случай заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 4027 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15797 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2574 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 243 в крайне тяжелом состоянии (48 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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