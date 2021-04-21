Омбудсмен по правам ребенка Англии Энн Лонгфилд подала в суд на TikTok из-за сбора и использования соцсетью данных своих несовершеннолетних пользователей. Об этом пишет ВВС.

Заявление было оформлено от лица миллионов детей из Великобритании и стран ЕС, пользовавшихся приложением TikTok. В случае победы в суде, дети, чье право на неприкосновенность личной информации было нарушено, получат тысячи фунтов стерлингов в качестве компенсации. Сторона обвинения намерена давить на то, что социальная сеть собирала номера телефонов своих юных пользователей, их видео, точное местоположение и биометрические данные без необходимого предупреждения и предоставления информации о том, что именно приложение намерено делать с полученными данными. Представители TikTok заявили, что обвинения безосновательны, и они намерены отстаивать свои права в суде.