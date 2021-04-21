Офицер полиции в американском штате Огайо застрелил 16-летнюю афроамериканку, сообщает ВВС.

Трагедия произошла в столице американского штата Огайо Коламбус. Полиция ехала на вызов о вооруженном нападении. Видеокадры, предоставленные местным полицейским департаментом, запечатлели, как несколько человек попытались напасть на безоружного гражданина. Полицейский, чье имя пока не разглашают, направился к группе и закричал: «на землю», а затем несколько раз выстрелил. От выстрела погибла 16-летняя девушка. Заведено официальное расследование по факту смерти несовершеннолетней. Не прошло и часа, как на месте происшествия собралась толпа с акцией протеста. Власти Коламбуса обещают взять расследование под контроль и призывают граждан не совершать опрометчивых поступков.