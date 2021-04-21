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Газета "Кишиневские новости"

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Указ о роспуске парламента может быть объявлен недействительным

Указ о роспуске парламента может быть объявлен недействительным
21 апреля
19:16 2021
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Будучи экспертом в вопросах организации выборов, Чокан напомнил, что до подписания Указа о роспуске парламента Майя Санду обязана указать финансовые источники, необходимые для организации и проведения выборов. Конституционный суд своим предыдущим решением установил, что любой нормативный акт, не имеющий финансового покрытия, недействителен. Чокан поясняет, что после подписания указа у парламента уже не будет права вносить поправки в государственный бюджет или принимать законы, о выделении средств, необходимых для проведения выборов.

– Перед подписанием указа о роспуске парламента и назначении даты выборов президент Майя Санду должна решить, где взять деньги. (…) Если не учитывать выделение средств авансом, то мы рискуем получить проблемы. К тому же есть еще один риск. Ранее у нас было решение Конституционного суда, в котором прямо говорится, что любой нормативный акт, не имеющий финансовой защиты, недействителен. Соответственно, если указ будет подписан, а источники финансирования не будут определены, есть риски его последующего признания недействительным в Конституционном суде. Указ президента является правовым актом и должен иметь финансовое покрытие, – заявил Чокан для портала abrir.md.

Касаемо финансовой стороны вопроса бывший председатель ЦИК отметил:

– Выборы финансируются исключительно из государственного бюджета. Случаев, когда внешние доноры финансируют выборы в определенных государствах, не существует. Доноры могут помочь различными программами гражданского просвещения и информирования избирателей, но никак не с финансированием выборов. Это часть международных стандартов на выборах.

Сумма, необходимая на проведение досрочных парламентских выборов, по расчетам специалистов, равна 120 миллионам леев, и она не предусмотрена Законом о государственном бюджете на текущий год.

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