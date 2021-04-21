Они предлагают трем членам Конституционного суда – Домнике Маноле, Николае Рошке и Любе Шова, поддержавшим инициативу Майи Санду о роспуске парламента, уйти в отставку, как это сделали в июне 2019 года их предшественники. Тогда причиной послужило обвинение парламента в сговоре КС с правящим режимом.

– Они могут поступить так же, как судьи в 2019 году, и уйти в отставку. Я верю, что это кратчайший путь – поступить так, как их предшественники, создавшие кризисную ситуацию в Молдове, – сказал Пушкаш.

– Было бы благородно, если бы нынешний состав Суда, трое судей, поступил так же как это было в 2019 году, – напомнил Думитру Пулбере.

Эксперты-конституционалисты считают, что решение от 15 апреля сейчас необходимо пересмотреть, так как заключением КС о роспуске парламента создан опасный прецедент.

– Допустим, будут досрочные выборы, и президенту это снова не понравится. Мол, хотим, чтобы был послушный и лояльный парламент, а правительство разделяло идеи, которые пытается реализовать президент. Если ему это не понравится, будут новые выборы. Это может быть бесконечно. В этом опасность прецедента, созданного Конституционным судом, поэтому было бы очень хорошо, если бы эти три судьи пересмотрели свое мнение и снова рассмотрели эти дела и отклонили жалобу, поданную президентом, – сказал Виктор Пушкаш.

Думитру Пулбере добавил, что Республика Молдова является парламентской страной, а европейский парламентаризм предполагает, что роспуск законодательного форума является карательной мерой. Однако в данном случае парламент Республики Молдова не виноват, поскольку президент Майя Санду отказалась назначить представителя парламентского большинства премьер-министром.