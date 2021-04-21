Конституционный суд превысил свои полномочия при вынесении заключения о существовании обстоятельств для роспуска парламента, а президент страны злоупотребил своими конституционными правами, отказавшись от процедуры утверждения правительства и заменив его требованием о роспуске. С заявлением выступила группа специалистов по конституционному праву, в которую вошли два бывших председателя Конституционного суда Думитру Пулбере и Виктор Пушкаш.

По словам бывших магистратов КС, в своем решении Высокий суд не принял во внимание Конституцию, практику Конституционного суда, ряд актов Венецианской комиссии и тот факт, что не все способы формирования правительства были приняты во внимание. Экс-судьи отметили, что КС поддержал позицию президента Майи Санду и вынес заключение, согласно которому оправдал обстоятельства роспуска парламента.

«С нашей точки зрения, Конституционный суд, сделав такое заключение, превысил свои полномочия. Он нарушил собственную практику, бросив вызов мнению Венецианской комиссии от 2015 и 2019 годов», – заявил Думитру Пулбере.

При этом экс-судьи подчеркивают, что вопреки обязанностям, КС не проверил, все ли меры по формированию правительства принял президент страны.

«Целью, предусмотренной Конституцией, является формирование правительства. Но целью президента страны в этой ситуации был роспуск парламента, а не формирование правительства. Такая цель как роспуск парламента может быть расценена как злоупотребление со стороны президента страны», – отметил Виктор Пушкаш.

Эксперты также заявили, что Верховный суд не учел тот факт, что проведенные Санду консультации с парламентскими фракциями были мнимыми, поскольку целью, преследуемой главой государства, был роспуск законодательного собрания.

«У президента Республики Молдова еще есть возможность сформировать правительство, но КС не обратил внимания на эти моменты. Либо КС не дистанцируется от некоторых политических сил, либо КС некомпетентен, чтобы прояснить ситуацию и выяснить все аспекты, которые вытекают из Конституции», – сказал Пушкаш.

Эксперты направили открытую информационную записку, в которой указали на грубейшие нарушения, допущенные Конституционным судом в его решении от 15 апреля о наличии обстоятельств для роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.