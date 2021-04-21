Председатель ПСРМ прокомментировал заявление главы Венецианской комиссии о том, что решение о проведении досрочных выборов должно приниматься путём широкого консенсуса между всеми политическими силами в стране.

«А мы о чем говорили и предлагали неоднократно Майе Григорьевне в течение последних 5 месяцев, начиная с ноября 2020 года?

Но они решили пойти по конституционному беспределу и узурпации. Это путь в никуда, который еще больше дестабилизирует и расколет молдавское общество.

Единственный выход из сложившегося политического и конституционного тупика – это диалог между президентом и парламентом.

Парламент готов. Желания президента, которая решила пойти по беспределу в стиле узурпаторов, пока не наблюдается», – утверждает Додон.