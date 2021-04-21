Советник ПДС Александр Трубка отчитался о доходах за 2020 год. Они составляют 210 тыс. леев. В этом же году он купил автомобиль за 12500 евро, передает портал «Telegraph.md».

Примечательно, что в 2019 году, когда он был избран муниципальным советником, Трубка купил квартиру общей площадью 91,8 кв. м. за 878 000 леев, хотя ранее эта недвижимость оценивалась в 976 378 леев. Отметим, что Трубка был избран по спискам блока ACUM (PAS-PPDA), а в Совете получил известность продвижением интересов частных транспортных компаний и рекламных агентств.

Между тем, за каждое заседание Совета он получает пособие в размере 3300 леев. Так, согласно декларации об имуществе, ежемесячно ему выплачивалось по этой статье 8479 леев. Кроме того, в качестве члена Совета муниципального предприятия ”Edilitate” S.A. он получил еще 12 000 леев.

Напомним, что Александр Трубка попал в поле зрения общественности, став активным участником драки в ходе заседания мунсовета. А на этой неделе его застали во время игры на телефоне в «танчики» также во время рабочего заседания.