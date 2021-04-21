Депутату Верховной Рады от партии «Евросолидарность» Алексею Гончаренко на открытии весенней сессии ПАСЕ отключили микрофон, сообщает «Страна».

Во время выступления народный избранник развернул украинский флаг и продемонстрировал, что он пробит пулями. По его словам произошло это на востоке страны, в зоне конфликта. Президент ПАСЕ Хендрик Дамс сделал Гончаренко замечание, попросив его прекратить представление, но тот устроил праздник непослушания. «Я прошу вас остановиться, не заставляйте меня просить вас покинуть помещение. Достаточно. Могу я вас попросить, мистер Гончаренко, выйти из помещения?.. У вас больше нет слова, пожалуйста, сядьте или покиньте помещение… Это последний раз, когда вы устраиваете подобный инцидент во время моего президентства… это не первый раз, когда вы выступаете таким неприемлемым образом», – пытался Дамс урезонить Гончаренко, который полагает: в ПАСЕ можно вести себя как в Верховной Раде. После инцидента депутат написал в социальных сетях – его лишили слова только из-за того, что он «показал флаг Украины с дырками от российских пуль». И после того сделал вывод: «Госпожа Меркель во время выступления сегодня напомнила, что ПАСЕ – это «совесть Европы». За сколько же русских серебряников продали эту совесть?».