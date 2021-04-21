Решение о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове должно быть принято в рамках широкого политического консенсуса. Об этом заявил председатель Европейской комиссии за демократию через право Джанни Букиккио в ходе встречи с вице-спикером парламента Молдовы Владом Батрынчей, которая состоялась в Страсбурге.

Председатель Венецианской комиссии отметил, что усилия европейских институтов направлены в адрес всех политических актеров Молдовы – как администрацию президента, так и парламент, для того, чтобы была осознана ответственность за кризис и найдены решения посредством диалога и консенсуса.

Букиккио полагает, что возможным решением нынешнего политического кризиса могла бы стать конституционная реформа, которую бы воспринял весь политический класс.

Влад Батрынча заявил, что судьи КС подвергались политическому давлению при вынесении положительного решения относительно роспуска парламента. Вице-спикер парламента РМ подчеркнул, что решение КС противоречит рекомендациям Венецианской комиссии, а участие суда в политических играх, волюнтаристская интерпретация Конституции представляет собой опасность для правового государства и конституционного порядка.

Вице-председатель законодательного собрания также отметил, что парламент выступает за транспарантный диалог, на равных условиях. По его мнению, президент Молдовы имитирует диалог и принимает эгоистичные решения.

В завершение встречи Влад Батрынча передал Джанни Букиккио приглашение от лица председателя парламента Зинаиды Гречаный посетить нашу страну для посредничества в преодолении кризиса в Молдове.