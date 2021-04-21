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Газета "Кишиневские новости"

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Война в Карабахе закончилась, но люди продолжают погибать

21 апреля
12:06 2021
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В интервью Азербайджанскому телевидению президент Ильхам Алиев обвинил армянскую сторону в том, что она отказывается передать Баку схемы размещения мин на территории Карабаха. 

«Самая большая сложность заключается в том, что Армения не предоставляет нам карт минирования, отказывается от этого. Хотя нам доподлинно известно, что такие карты у них есть. Отказ от предоставления данных карт является просто очередным военным преступлением Армении. Из-за непредоставления карт минирования после окончания войны погибли или получили ранения более ста гражданских лиц», – рассказал Алиев. По его словам сегодня разминированием территории Карабах наравне с военнослужащими Азербайджана заняты специалисты из России и Турции. На отбитых у Армении территориях уже реализуется несколько инфраструктурных проектов, строятся автомобильные дороги, а в город Шуша протянута электролиния рассказал журналистам Алиев.  

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