Новый план действий Совета Европы по Молдове на 2021-2024 годы включает в себя ратификацию Стамбульской конвенции. Об этом стало известно по итогам встречи президента Майи Санду и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, которая заявила, что ждет скорейшего завершения процедуры одобрения документа нашей страной.

«Стамбульская конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была подписана. Это помогает женщинам жить в безопасности. Надеюсь, она скоро будет ратифицирована молдавскими властями», – сообщила Пейчинович-Бурич во время пресс-конференции.

Она отметила, что план является «результатом сотрудничества между молдавскими властями и Советом Европы, а также является сигналом совместных намерений».

Отметим, что Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.

В ряде стран Конвенция критикуется: её критики считают размытым понятие «гендер» и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.

12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, за ней с 2013 по 2019 годы последовали еще 33 страны. Турция также стала первой страной, объявившей о выходе из Конвенции. Власти Турции объясняют принятое решение тем, что Конвенция используется для того, чтобы утвердить гомосексуализм как норму.

Стамбульскую конвенцию не ратифицировали шесть членов Евросоюза: Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия. Шаги по выходу из Конвенции предприняла Польша, мотивируя свои действия попытками ЛГБТ-сообщества навязать всему обществу свои представления о гендере.

Стамбульская конвенция не была ратифицирована в Болгарии из-за всенародного сопротивления: против неё сплотились «люди разных возрастов, национальностей, вероисповеданий, разных уровней образования и разных политических взглядов».

Литовское Министерство социальной защиты и труда потребовало отложить ратификацию Конвенции до того, как будет достигнут компромисс по этим вопросам. Литовская епископская конференция и другие критики заявляют, что Стамбульская конвенция может потребовать, чтобы Литва внесла изменения в понятие пола и внедрила неприемлемые положения о гомосексуальности.