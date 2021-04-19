Власти США предупредили Россию, что она столкнется с серьезными последствиями, если оппозиционер Навальный скончается в тюрьме, передает ВВС.

Представители США и ЕС уже высказывались ранее о заключении оппозиционного активиста Алексея Навального. Лечащий врач Навального заявил, что политик умрет в течение нескольких дней, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь. Российский посол в Великобритании заявил, что Навальный спекулирует на своем состоянии, привлекая внимание Запада. Соединенное Королевство, тем не менее, вместе с ЕС выразили свое беспокойство по поводу содержания Навального в тюрьме. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ столкнется с серьезными последствиями, в случае смерти оппозиционера.