Бетон – один из самых древних и самых широко используемых строительных материалов. В его составе – песок или гравий и цемент в качестве связующего вещества. Однако производство цемента – очень грязный с экологической точки зрения процесс: при изготовлении килограмма цемента в атмосферу выбрасывается до килограмма углекислоты. В глобальном масштабе это составляет около восьми процентов вредных выбросов.

Поэтому ученые давно ищут, чем заменить цемент. И вот исследователи из Токийского университета в Японии сумели создать бетон без цемента. Роль склеивающего элемента выполняет реакция между спиртом и катализатором. Смесь получается стабильной и довольно прочной, хотя и не настолько, как традиционный бетон. Исследователи заявили о продолжении работы над увеличением прочности нового материала. Специалисты также считают, что бетон на основе спирта будет менее подвержен внешним воздействиям, сообщает New Atlas.