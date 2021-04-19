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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В бетоне цемент заменили спиртом

В бетоне цемент заменили спиртом
19 апреля
20:16 2021
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Бетон – один из самых древних и самых широко используемых строительных материалов. В его составе – песок или гравий и цемент в качестве связующего вещества. Однако производство цемента – очень грязный с экологической точки зрения процесс: при изготовлении килограмма цемента в атмосферу выбрасывается до килограмма углекислоты. В глобальном масштабе это составляет около восьми процентов вредных выбросов.

Поэтому ученые давно ищут, чем заменить цемент. И вот исследователи из Токийского университета в Японии сумели создать бетон без цемента. Роль склеивающего элемента выполняет реакция между спиртом и катализатором. Смесь получается стабильной и довольно прочной, хотя и не настолько, как традиционный бетон. Исследователи заявили о продолжении работы над увеличением прочности нового материала. Специалисты также считают, что бетон на основе спирта будет менее подвержен внешним воздействиям, сообщает New Atlas.

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