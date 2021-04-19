Известно, что большинство людей относится к одному из двух хронотипов – «совам» или «жаворонкам». Первые наиболее активны во второй половине дня и вечером, а вторые – наоборот, гораздо продуктивнее с раннего утра. В другое время представители каждого хронотипа испытывают вялость и сонливость, активность их резко падает.

И «совы», и «жаворонки» стараются подстраиваться под собственный хронотип, чтобы сделать жизнь более комфортной. Поэтому «совы», например, переносят значительную часть своих дел, включая и физические нагрузки, на вечер и даже ночь, и в результате засыпают еще позже. Естественно, утром им трудно рано проснуться.

Но современный ритм жизни часто вынуждает людей идти наперекор своему хронотипу. Эксперты из американской клиники Кливленда рекомендуют в этом случае действовать постепенно, сдвигая время подъема на пятнадцать-двадцать минут вперед раз в несколько дней, а не вставать сразу на час-полтора раньше. При этом врачи предостерегают «сов» от того, чтобы, вставая всю рабочую неделю раньше, они не отсыпались по выходным. Иначе все старания сменить хронотип пойдут насмарку. Кроме того, за час до сна лучше отключить все гаджеты, а утром сразу отодвинуть шторы. Стоит также отказаться от физических нагрузок по вечерам, а приемы пищи заканчивать пораньше.

Но если хронотип не входит в противоречие с режимом работы или учебы, специалисты не советуют принудительно менять его, поскольку недосыпание негативно действует на организм, провоцируя повышение артериального давления или возникновение диабета второго типа, сообщает телеканал «Доктор».