Международная группа ученых из Бристольского университета в Великобритании и Университета Гете в немецком Франкфурте исследовала керамические черепки, найденные в Центральной Нигерии. Специалисты хотели определить, для приготовления каких продуктов использовалась эта посуда. Артефакты датируются первым тысячелетием до нашей эры.

Химический анализ остатков керамики показал, что примерно треть сосудов сохранили следы пчелиного воска. Ученые предположили, что восковые соты разогревали, чтобы извлечь дикий мед. Возможно, древние люди умели и консервировать какие-то продукты с помощью меда: на некоторых обломках керамики остались следы и воска, и мяса.

Это значит, что древние люди были знакомы с медом как минимум сорок тысяч лет назад, хотя, конечно, для них это было редкое лакомство, и, чтобы добыть его, приходилось изрядно потрудиться, сообщает Heritagedaily.