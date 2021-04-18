Представители США и КНР заявили, что пришли к консенсусу и готовы сотрудничать в рамках решения проблемы климатических изменений, передает ВВС.

На прошлой неделе специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри отправился в Шанхай, чтобы убедить китайскую сторону принять участие в конференции, посвященной глобальному потеплению, несмотря на разногласия между странами. КНР и США пришли к соглашению о совместной разработке плана по уменьшению эмиссии парниковых газов, влияющих на рост температуры на Земле. Напомним, что климатический саммит организован Штатами и состоится 22 апреля в режиме онлайн. Представители Китая заявили, что ждут конференции, однако пока неизвестно, примет ли в ней участие президент Си Цзиньпин.