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Газета "Кишиневские новости"

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США и КНР помирились ради спасения планеты

США и КНР помирились ради спасения планеты
18 апреля
19:36 2021
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Представители США и КНР заявили, что пришли к консенсусу и готовы сотрудничать в рамках решения проблемы климатических изменений, передает ВВС.

На прошлой неделе специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри отправился в Шанхай, чтобы убедить китайскую сторону принять участие в конференции, посвященной глобальному потеплению, несмотря на разногласия между странами. КНР и США пришли к соглашению о совместной разработке плана по уменьшению эмиссии парниковых газов, влияющих на рост температуры на Земле. Напомним, что климатический саммит организован Штатами и состоится 22 апреля в режиме онлайн. Представители Китая заявили, что ждут конференции, однако пока неизвестно, примет ли в ней участие президент Си Цзиньпин.

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