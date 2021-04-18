Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 апреля 231235 излечившихся
18 апреля
19:36 2021
На сегодняшний день в стране 231235 человек прошли лечение и 5571умер от инфекции COVID-19.
На 18 апреля в Молдове подтверждены 245897 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 5104 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16061 человек находится под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2790 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 263 в крайне тяжелом состоянии (55 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).