На сегодняшний день в стране 231235 человек прошли лечение и 5571умер от инфекции COVID-19.

На 18 апреля в Молдове подтверждены 245897 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5104 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16061 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2790 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 263 в крайне тяжелом состоянии (55 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).