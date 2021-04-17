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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 апреля 230090 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 апреля 230090 излечившихся
17 апреля
21:37 2021
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На сегодняшний день в стране 230090 человек прошли лечение и 5548 умерли от инфекции COVID-19.    

На 17 апреля в Молдове подтверждены 245494 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 5304 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16184 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2852  пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 272 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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