На сегодняшний день в стране 230090 человек прошли лечение и 5548 умерли от инфекции COVID-19.

На 17 апреля в Молдове подтверждены 245494 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5304 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16184 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2852 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 272 в крайне тяжелом состоянии (49 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).