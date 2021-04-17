Кража миллиарда происходила во времена, когда страной управляла ЛДПМ, а теперь те же люди, которые готовили кражу в правительстве и парламенте, сменили тактику, создали новую партию и выступают в роли борцов за возврат похищенного ими же миллиарда. Об этом заявил лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Нынешние политические деятели ПДС – это те, кто раньше был в ЛДПМ. Когда шел процесс подготовки, а потом и непосредственно кражи миллиарда, ЛДПМ обладала наибольшей фракцией в парламенте, у них был премьер, министр финансов. Они отвечали за управление страной. И говорить, что мы не причем, мы не знали – это курам на смех.(…) Затем они поменяли тактику, создали новую партию и пришли с новыми лозунгами – борьбы с этим воровством», – рассказал Фуркулицэ.