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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Администрация президента Санду – не общество святых людей

Фуркулицэ: Администрация президента Санду – не общество святых людей
17 апреля
13:41 2021
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Многие из представителей правых партий на самом деле – это волки в овечьей шкуре, которые после кражи миллиарда попросту провели ребрендинг. Об этом заявил лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. По его словам, это те же люди, которые снова пошли в политику под другими лозунгами.

«Борьбой с коррупцией должны заниматься компетентные органы, а роспуск парламента, потому что там, якобы, есть коррупционеры – это не аргумент, так как коррупционерами должна заниматься прокуратура. Мы видим, что и в президентуре – не общество святых людей, так нам, что, значит, надо по их логике настаивать на  роспуске президентуры?», –  заявляет лидер фракции партии социалистов.

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