Многие из представителей правых партий на самом деле – это волки в овечьей шкуре, которые после кражи миллиарда попросту провели ребрендинг. Об этом заявил лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. По его словам, это те же люди, которые снова пошли в политику под другими лозунгами.

«Борьбой с коррупцией должны заниматься компетентные органы, а роспуск парламента, потому что там, якобы, есть коррупционеры – это не аргумент, так как коррупционерами должна заниматься прокуратура. Мы видим, что и в президентуре – не общество святых людей, так нам, что, значит, надо по их логике настаивать на роспуске президентуры?», – заявляет лидер фракции партии социалистов.