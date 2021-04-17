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Газета "Кишиневские новости"

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Белоруссия приостанавливает экспорт зерна

Белоруссия приостанавливает экспорт зерна
17 апреля
13:36 2021
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Правительство своим решением запретило вывоз за пределы Белоруссии пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи и других злаков, сообщает TUT.BY.

Зерновые не будут поставляться даже в страны Евразийского экономического союза. Запрет не распространяется на поставку продуктов в случае оказания Минском гуманитарной помощи, согласованной с правительством. Решение действительно в ближайшие три месяца. В прошлом году был наложен запрет на вывоз из Белоруссии: гречки, чеснока и репчатого лука. Подобного рода постановления принимаются часто. Правда, специалисты не припомнят, чтобы ставились какие-то препятствия на пути экспорта картофеля.

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