Литературный поединок между Баку и Ереваном
После 44-дневной войны Ереван и Баку несколько месяцев обменивались воинственными заявлениями, теперь они перешли на новый уровень – литературный, сообщает news.am
Армянский премьер Николо Пашинян, недавно комментируя поведение президента Ильхама Алиева, прочитал стихотворение, вероятно, собственного сочинения:
«Не ненавидеть, а жалеть тебя осталось.
Помешанного с мутными глазами.
Жалеют так – за то, что заключил
Он сам себя в безумья черный угол».
Спустя некоторое время из МИДа Азербайджана поступил ответ:
«А будет кто недостойный,
От Родины нашей урвать возжелав,
Знай: недолго ждать,
Чтоб ниц он пал перед ней». Гусейн Джавид.
Правда, как сообщает Vesti.az, ответ азербайджанского МИДа был несколько иным, а именно: «Ни одно мнение, высказанное Николом Пашиняном, не заслуживает того, чтобы его комментировали».