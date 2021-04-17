После 44-дневной войны Ереван и Баку несколько месяцев обменивались воинственными заявлениями, теперь они перешли на новый уровень – литературный, сообщает news.am

Армянский премьер Николо Пашинян, недавно комментируя поведение президента Ильхама Алиева, прочитал стихотворение, вероятно, собственного сочинения:

«Не ненавидеть, а жалеть тебя осталось.

Помешанного с мутными глазами.

Жалеют так – за то, что заключил

Он сам себя в безумья черный угол».

Спустя некоторое время из МИДа Азербайджана поступил ответ:

«А будет кто недостойный,

От Родины нашей урвать возжелав,

Знай: недолго ждать,

Чтоб ниц он пал перед ней». Гусейн Джавид.

Правда, как сообщает Vesti.az, ответ азербайджанского МИДа был несколько иным, а именно: «Ни одно мнение, высказанное Николом Пашиняном, не заслуживает того, чтобы его комментировали».