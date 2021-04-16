На сегодняшний день в стране 228766 человек прошли лечение и 5521 умер от инфекции COVID-19.

На 16 апреля в Молдове подтверждены 244866 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5522 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16906 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3024 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 282 в крайне тяжелом состоянии (57 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).