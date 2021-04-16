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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 апреля 228766 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 апреля 228766 излечившихся
16 апреля
20:17 2021
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На сегодняшний день в стране 228766 человек прошли лечение и 5521 умер от инфекции COVID-19.   

На 16 апреля в Молдове подтверждены 244866 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 5522 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16906 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3024 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 282 в крайне тяжелом состоянии (57 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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