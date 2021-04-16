Похороны супруга королевы Великобритании герцога Эдинбургского состоятся в субботу, 17 апреля, сообщает ВВС.

По правилам королевской семьи, принца Филиппа, герцога Эдинбургского похоронят с военным эскортом и всеми почестями, однако на поминках будет разрешено присутствовать лишь 30 человекам. Ограниченный список гостей связан с коронавирусными ограничениями. Служба пройдет в Капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Помимо членов королевской семьи, на поминки был приглашен и принц Гарри, отрекшийся от престола. Гарри понесет гроб герцога Эдинбургского. Это будет первым его визитом в Соединенное Королевство с момента отречения. Супругу Гарри, Меган Маркл, не пригласили.