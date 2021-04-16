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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Создана «самая белая» краска

Создана «самая белая» краска
16 апреля
18:56 2021
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Ученые США разработали краску «белее самой белой краски из существующих», пишет ВВС.

Проведенные в Университете Пердью, штат Индиана, исследования выявили, что краска «ультра-уайт» отражает более 98% солнечных лучей. По мнению ученых, эта разработка поможет сохранению энергии и борьбе с климатическими изменениями. Во многих крупных городах США уже практикуется покраска крыш высотных зданий в «охлаждающий белый» для уменьшения расхода энергии. Доступные на сегодняшний день оттенки белого отражают от 80 до 90% света. «Это огромный прорыв. Каждый 1% отражающей способности краски уменьшает солнечное тепло, нагревающее 1 квадратный метр, на 10 ватт», – пояснил профессор университета Пердью.

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