Полиция Чикаго опубликовала видеокадры, на которых офицер застрелил 13-летнего мальчика.

На ужасающем видео слышно, как полицейский кричит «брось», прежде чем застрелить 13-летнего Адама Толедо. В руках у ребенка ничего не было, но недалеко от места, где замертво упал Адам лежал пистолет. В четверг, 15 апреля, жители Чикаго вышли на протесты, в попытке привлечь внимание властей к проблеме полицейского произвола. Видео с убийством 13-летнего мальчика оказалось в сети после смерти Данте Райта 11 апреля. Райт был застрелен в пригороде Миннеаполиса, штат Миннесота, офицером полиции Ким Поттер. По словам Поттер, она ошибочно выхватила из кобуры боевое оружие вместо шокера. Женщина обвиняется по статье об убийстве второй степени. Миннеаполис пятую ночь подряд сотрясают агрессивные протесты.