Пятница, 16 апреля 2021, 15:12

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Узбекские ценности и русский язык несовместимы

16 апреля
14:51 2021
Версия для печати

Глава Демократической партии Узбекистана Алишер Кадыров заявил в своем Телеграм-канале, что изучение с малых лет русского языка превращает узбеков в мигрантов, презирающих духовность, сообщает Podrobno.uz.   

Политик процитировал слова Владимира Путина, который сказал, что «дети мигрантов должны максимально приобщиться к русским национальным ценностям» Кадыров отметил: граждане страны сознательно отправляют детей в учреждения, где предметы изучаются на русском. По его словам свыше 90 процентов учащихся таких школ – узбеки. «Посмотрите, узбекские семьи с намерением «пусть мой ребенок хорошо знает русский язык» с детского сада или с первого класса выбирают совершенно чуждый их ребенку язык», – пишет Кадыров. Он полагает, что если дела в сфере образования будут идти как прежде, вырастет поколение граждан безразличное к национальным ценностям.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,93+0,85%
EUR21,50+1,01%
GBP24,72+0,87%
UAH0,64+0,85%
RON4,36+1,03%
RUB0,24+1,19%

Курсы валют в MDL на 16.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд