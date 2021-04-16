Глава Демократической партии Узбекистана Алишер Кадыров заявил в своем Телеграм-канале, что изучение с малых лет русского языка превращает узбеков в мигрантов, презирающих духовность, сообщает Podrobno.uz.

Политик процитировал слова Владимира Путина, который сказал, что «дети мигрантов должны максимально приобщиться к русским национальным ценностям» Кадыров отметил: граждане страны сознательно отправляют детей в учреждения, где предметы изучаются на русском. По его словам свыше 90 процентов учащихся таких школ – узбеки. «Посмотрите, узбекские семьи с намерением «пусть мой ребенок хорошо знает русский язык» с детского сада или с первого класса выбирают совершенно чуждый их ребенку язык», – пишет Кадыров. Он полагает, что если дела в сфере образования будут идти как прежде, вырастет поколение граждан безразличное к национальным ценностям.