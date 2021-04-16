Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос на предмет того как граждане страны относятся к российской вакцине «Спутник V», сообщает Укринформ.

Результаты исследования достаточно интересны, 63 процента респондентов одобрили отказ правительства закупать препарат, разработанный в «стране-агрессоре». Согласились бы им вакцинироваться 23 процента опрошенных. Последних большинство на юге и востоке Украины. Исследование не затронуло людей, проживающих в Крыму, Луганской и Донецкой областях. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде, заявил, что «Спутник V» ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирован на Украине.