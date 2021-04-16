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Газета "Кишиневские новости"

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Американцев предупредили об опасности посещения Украины

16 апреля
14:17 2021
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Посольство США в Киеве предупредило американцев находящихся на Украине, что в любой момент ситуация с безопасностью может измениться в худшую сторону, сообщает «Страна».

На сайте дипломатического представительства появилось следующее уведомление: «Внимание гражданам США: Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине продолжает отслеживать ситуацию с Россией в оккупированном Крыму и у границ Украины, где условия безопасности могут измениться практически без уведомления». Также американские дипломаты напомнили согражданам о запрете для них посещать Крымский полуостров, Донецкую и Луганскую области.

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