Президентская администрация полностью перешла под внешний контроль. Десятки сотрудников, оплачиваемых за счет зарубежных фондов, приходят ежедневно в администрацию и диктуют повестку главе государства. Об этом заявил Игорь Додон во время прямой трансляции.

«В администрации президента десятки сотрудников, которые не числятся там. Мы их видим в муниципальном совете. Вчера были за спинами тех, кто кричал у Конституционного суда. Мы знаем, о ком идет речь. Им платят за счет внешних фондов. Практически администрация президента полностью контролируется извне. Госпожа Санду, говорю со всем уважением к президентскому институту, Вы полностью под внешним контролем. Вы даже личных советников не можете контролировать. Ваша повестка диктуется извне», – сказал Игорь Додон.