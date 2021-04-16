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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Президент Санду находится полностью под внешним контролем

Додон: Президент Санду находится полностью под внешним контролем
16 апреля
13:06 2021
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Президентская администрация полностью перешла под внешний контроль. Десятки сотрудников, оплачиваемых за счет зарубежных фондов, приходят ежедневно в администрацию и диктуют повестку главе государства. Об этом заявил Игорь Додон во время прямой трансляции.

«В администрации президента десятки сотрудников, которые не числятся там. Мы их видим в муниципальном совете. Вчера были за спинами тех, кто кричал у Конституционного суда. Мы знаем, о ком идет речь. Им платят за счет внешних фондов. Практически администрация президента полностью контролируется извне. Госпожа Санду, говорю со всем уважением к президентскому институту, Вы полностью под внешним контролем. Вы даже личных советников не можете контролировать. Ваша повестка диктуется извне», – сказал Игорь Додон.

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