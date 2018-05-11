Накануне празднования Дня Победы социалисты почтили память героев на Шерпенском плацдарме

Активисты ПСРМ приняли участие в торжественной це­ремонии перезахоронения останков 26 солдат, павших в боях за освобождение Молдовы во время Великой От­ечественной войны.

Церемония организована Национальным координационным комитетом «Победа» под эгидой Президента РМ. В ней приняли участие глава государства Игорь Додон, посол Российской Фе­дерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин, ветераны и участники поисковых отрядов.

Это место боевых сражений было занято советскими вой­сками в апреле 1944 года и в течение 4 месяцев подвергалось непрерывным вражеским обстрелам. Военные действия на Шерпенском плацдарме сковывали действия противника перед началом наступательной Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой была окончательно освобождена Молдова и выведена из войны Румыния, что позволило коренным образом изменить стратегическую ситуацию на Балканах.

«Мы никогда не забудем тех, кто ценой собственной жизни осво­бодил нашу землю. Смелость и отвага героев, павших за освобож­дение от фашистской оккупации, не должны предаваться забвению, это наша национальная гордость», – отметил Игорь Додон.