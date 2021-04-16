Деньги для оплаты счетов за свет бытовым потребителям можно изыскать в бюджетах государственных ведомств. Таково мнение председателя ПСРМ Игоря Додона.

«Мы предлагаем пересмотреть расходы на содержание некоторых госинститутов, включая президентскую администрацию, парламент, правительство. Для оплаты этих счетов необходимо 530 млн леев. Я думаю, что 200-250 млн леев можем взять со счетов некоторых госведомств. Не проблема, если они не смогут купить машину министру или мебель начальнику ведомства», – сказал Игорь Додон.

Отметим, что парламент проголосовал в первом чтении за законопроект ПСРМ о компенсации бытовым потребителям – 1,2 млн человек – расходов на электроэнергию за февраль и март.