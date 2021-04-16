Додон – румынскому послу: В Садова Вам очень понравилось вино носителя молдовенизма!

Посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ должен извиниться перед молдавским народом, чьим гостем он является. Такое мнение высказал лидер ПСРМ Игорь Додон в ходе прямой трансляции после того как румынский посол заявил, что вакцинировал бы граждан нашей страны от «примитивного молдовенизма».

«Я даже не знаю как квалифицировать заявления Ионицэ. Называть нас, коренных жителей этой страны носителями примитивного молдовенизма… Представьте себе, что наш посол в Румынии позволит себе говорить подобным образом. Что произойдет? Вылетел бы из страны за несколько секунд. Все бы налетели на него. У нас Майя Санду молчит, это ясно, она румынка. Господин Ионицэ, вы были у меня дома, в подвале, в Садова. Вам очень понравилось вино, произведенное носителем молдовенизма, не примитивного, но с более глубокими корнями, чем у вас. Мы происходим из 14-го века. Это категорически непозволительно. Было бы лучше, если вы попросите извинения у молдавского народа. Вы у в гостях у нас в стране. Если вас еще не освистывают на улице, то только потому, что мы хорошие и гостеприимные люди», – заявил Додон.