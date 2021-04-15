Молдова рискует быть втянутой в региональную войну, которая будет координироваться внешними силами. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире общественного телевидения.

«Администрация президента перешла под внешний контроль и это очень опасно. В регионе может вспыхнуть большой конфликт. Вы видите, что происходит в Украине. Я опасаюсь, чтобы Майя Санду не втянула нас в региональную войну. Когда делаю такие заявления, я знаю, о чем говорю. Единственное, что останавливает Майю Санду от желания пойти на поводу у Зеленского, отсутствие контроля над парламентом и правительством. Региональные конфликты могут быть разморожены из-за диктата внешних экспертов»,- заявил Додон.