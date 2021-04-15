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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 апреля 227569 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 апреля 227569 излечившихся
15 апреля
19:06 2021
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На сегодняшний день в стране 227569 человек прошли лечение и 5493 умерли от инфекции COVID-19.   

На 15 апреля в Молдове подтверждены 244177 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 5798 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17277 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3045 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 290 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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