На сегодняшний день в стране 227569 человек прошли лечение и 5493 умерли от инфекции COVID-19.

На 15 апреля в Молдове подтверждены 244177 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5798 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 17277 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3045 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 290 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).